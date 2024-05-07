ABD’nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu: 1 ölü

ABD’nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin orta kesimlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinin bin nüfuslu Barnsdall kasabasını hortum vurdu.

Ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü.

Oklahoma Otoyol Devriyesi Barnsdall’da 30-40 evin hasar gördüğünü, bir huzurevinin gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildiğini aktardı.

Osage County Acil Durum Yönetimi, hortumun savurduğu enkaz parçaları nedeniyle çok sayıda yolun kapandığı belirtti.

Osage County Şerif Ofisi ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kansas eyaletinin bazı bölgelerine ise çapı 7.6 santimetre olan elma büyüklüğünde dolu yağdı.