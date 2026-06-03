ABD’nin planı halka çarpar

Politika Servisi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, Irak, Suriye ve Türkiye’yi aynı kefeye koyarak, “Bu üç ülke arasındaki dengeyi sağlamak, kabile, din veya mezhep farklılıklarını aşan tek ve tutarlı bir Amerikan temas noktası ve nüfuz gücü gerektirmektedir” dedi. Barrack’ın Suriye, Irak ve Türkiye’yi aynı düzleme yerleştiren açıklaması, ABD ve Trump yönetiminin ülkeye ve bölgeye biçtiği misyonu gözler önüne seriyor. Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmeye çalışan ABD emperyalizmi bir yandan mezhepçi politikalara destek olurken bölgeye “otoriter-monarşik” yönetimler dayatıyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Dış Politika Direktörü ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berçin Yiğitaslan, Barrack’ın çıkışını BirGün’e değerlendirdi. “Eğer ülkede yaşananlar bir dış politika dizaynının parçasıysa, Türk halkı şu ana kadar bunu satın almış değil” diyen Yiğitaslan, “Birbirine karşı dengelemeden mi bahsediyor, yoksa üç ülkenin topyekûn halinde dengelenmesinden mi bahsediyor; asıl açıklanması gereken konu o. Birbirine karşı dengelemeden bahsediyorsa o zaman bu üç ülkede de belirleyici unsur olan tek bir yapı var aslında üç ülkede varlığı olan, etkisi olan Kürtler” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARISIZ DEVLETLER’

Barrack’ın paylaşımındaki “kabilesel, dini ya da mezhepsel ayrımlar” Türkiye’ye uymadığının altını çizen Yiğitaslan, “Tom Barrack Türkiye’ye 19. yüzyıl sonu bir oryantalisti gibi yaklaşıyor. Son yüz yıl Tom Barrack’ın hafızasında ya da tarih bilgisinde yokmuş gibi” diye ifade etti. Barrack’ın paylaşımının Türkiye açısından olumlu tutulabilecek hiçbir yanı olmadığını belirten Yiğitaslan, “Birincisi; Türkiye’yi Irak ve Suriye gibi "failed states" (başarısız devletler) ile gruplandırması bir hakaret. İkincisi; Tom Barrack burada kendi yetki aldığı ülkeleri gruplayarak bir şey yapmak istemiş ama Ortadoğu’da kalıcı bir istikrarda stratejik bir "üç sacayağı" söylenmesi gerekiyorsa bunlar Türkiye, Mısır ve İran olabilir. Irak ve Suriye tercihi yanlış bir seçim. Bir de üç ülkeye Amerika’nın bir kaldıraç kullanarak müdahalesi realitede ve tarihte hiç olmayan bir şey” diye ekledi.

Amerika’nın bölge için demokrasi beklentisi içinde olmadığının mesajının verildiğini söyleyen Yiğitaslan, “Amerika’nın bölgedeki yaklaşımında sadece ülkeler arasındaki ticari çıkarlara bağlayan yeni bir yaklaşım söz konusu” dedi. Yiğitaslan, ABD’nin iktidara yarattığı meşruiyetten bahsederek “Dış politika başarısı karşılığında iç politikada seçmenin hem ekonomik konulara hem insan hakları konularına hem de muhalefete olan baskı operasyonları konularında hükümetin elini bir nebze yumuşatıyor olabilir” diye konuştu.

DIŞ POLİTİKA DİZAYNI

Dışarıdan Türkiye’ye yönelik bir dizayn planlanmış olsa bile, bu dizayn birçok iç unsura bağlı ve bu kolay kolay Türk seçmeninin sindirebileceği şeyler olmadığını dile getiren Yiğitaslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün ufak ufak anketler gelmeye başladı; muhalefete yönelik bu süreçlerde büyük ölçüde bir destek var. Eğer ülkede yaşananlar bir dış politika dizaynının parçasıysa, Türk halkı şu ana kadar bunu satın almış değil. AK Parti seçmeni arasında bile bu konunun içlerine sinmediğini görüyoruz. Bunu sadece seçmende değil, haber bültenlerinde "kanaat önderi" diyebileceğimiz kişilerin açıklamalarından da anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hala bir demokrasi ve sandık önümüze gelecek. Türk halkı bir tercih yapacak ve o tercih aslında bu tartışmalara bir cevap olacak.”

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TRUMP KATILMAYI PLANLIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV’ye değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Trump’ın, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" yanıtını veren Fidan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump’ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD’nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO’dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."