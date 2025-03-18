ABD’nin rol çalma çabası: Fransızları Almanca konuşmaktan kurtarmışlar

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Leavitt, bir gazetecinin Avrupa Parlementosu’ndaki Fransız bir üyesinin ABD’ye yönelik eleştirilerine ilişkin sorulan soruya tarihi gerçekleri çarpıtarak yanıt verdi.

Fransız üyenin, ABD'nin Özgürlük Heykeli'ni temsil eden değerlere artık bağlı olmadığına dair yaptığı eleştiriye sert yanıt veren Leavitt “Adı bilinmeyen, düşük seviyedeki Fransız politikacıya şunu hatırlatmak isterim; Fransızlar Almanca konuşmuyorsa bu ABD sayesindedir. Minnettar olmalılar” dedi.

Leavitt bu sözleriyle, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin desteğiyle birlikte (Normandiya Çıkarması) Fransa’nın Nazilerden kurtarıldığını öne sürmüş oldu.

Oysa sadece Fransa’yı değil, tüm Avrupa’yı Nazi işgalinden kurtaran Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ydi (SSCB). Sovyetler, kendi ülkelerindeki Nazi işgalini Stalingrad’da kırmış, ardından Berlin’e yürüyerek kanlı Nazi iktidarına son vermişti.

Fotoğraf: Yevgeniy Haldey / 30 Nisan 1945'te Sovyet askerleri Reichstag binasının tepesine kızıl bayrağı çekti.

30 Nisan 1945 Nazi diktatörü Adolf Hitler, Sovyetlerin eline düşme korkusuyla intihar etmiş, cesedi sığınaktan çıkarılarak yakınlarda bir bombanın açmış olduğu bir kratere gömülmüştü.

Sovyet zaferinin ardından Nazi Almanyası 9 Mayıs 1945'te teslimiyet belgesi imzalamıştı. O günden bu yana 9 Mayıs, Rusya’da “Zafer Günü” olarak kutlanıyor.