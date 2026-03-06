ABD’nin silah programında maliyet büyüyor: Pentagon'un F-35 filosuna 12 milyar dolar ek kaynak talebi

Pentagon yetkilileri, dünyanın en büyük silah programlarından olan ve İran ile olası bir savaşta ABD cephaneliğinin kilit parçalarından birini teşkil eden F-35 savaş uçaklarının düşüşe geçen harbe hazırlık oranlarını yükseltmek için 2031 yılına kadar 12 milyar dolarlık ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

F-35'ler, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında kullanılan başlıca askeri platformlar arasında yer alıyor.

MALİYET 1,2 TRİLYON DOLARI BULUYOR

Büyük ölçüde yedek parça tedarikine ayrılması planlanan bu ek finansman, Pentagon'un Hava Kuvvetleri, Donanma ve Deniz Piyadeleri'ne ait toplam 2 bin 470 uçaktan oluşan F-35 filosunun uzun vadeli işletme ve bakım maliyetlerine eklenecek.

Programın filo işletimi için öngörülen toplam maliyetin yaklaşık 1,2 trilyon dolar olduğu belirtilirken, bu tutarın 485 milyar dolarlık geliştirme ve üretim maliyetlerinden ayrı olduğu ifade edildi.

Söz konusu açıklama, Deniz Piyadeleri'ne ait F-35C savaş uçaklarının USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkarak İran üzerinde görev uçuşları gerçekleştirmeye devam ettiği bir dönemde geldi.

Yeni veriler, bu uçakların operasyonel kapasitesinin sürdürülebilmesi için gereken lojistik çabanın büyüklüğüne ve yoğun kullanımın filonun geri kalanına olası etkilerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

PARÇA EKSİKLİĞİ UYARISI

Pentagon'un mevcut harcama planlarının, halihazırda Orta Doğu'da görev yapan ve muhtemelen diğer bölgelerdeki birliklerden parça temin ederek operasyonlarını sürdüren F-35C uçaklarına kısa vadede doğrudan bir destek sağlamayacağı belirtildi.

Hazırlık süreçlerini denetleyen ABD Sayıştayı'nın (GAO) Savunma Yetenekleri ve Yönetim Direktörü Diana Maurer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Önceki çalışmalarımızdan, programın konuşlandırılmış operasyonları desteklemek için parça talebinde artış olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Maurer, "Ancak yeterli parça ve diğer destekler olmadığı için, konuşlandırılmamış birimler mağdur oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'un F-35 program ofisi, ABD Deniz Piyadeleri ve programın ana yüklenicisi Lockheed Martin Corp. yetkilileri ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.