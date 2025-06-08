ABD’nin Tennessee eyaletinde uçak düştü: Çok sayıda yaralı



ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County’de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü.

Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.