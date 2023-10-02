ABD’nin Utah eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü

ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Grand Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.