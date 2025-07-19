ABD’nin uydusu Çekya komünizmi ‘suç’ saydı

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ABD'nin Orta Avrupa'daki uydu devletine dönüşen Çekya'da anti komünist histeri yasalaştı. Ülkede komünizm propagandasını suç sayan yasa yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında artık komünizm propagandası yapan kişiler beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Sağ-muhafazakar Cumhurbaşkanı Petr Pavel, komünizmi, Nazi propagandasıyla bir tutan ceza kanunu değişikliğini imzaladı. Radio Prague International'ın haberine göre etnik, ulusal, dini veya sınıfsal nefreti kışkırtmayı amaçlayan Nazi, komünizm ve diğer hareketleri kuran, destekleyen veya teşvik edenler 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yasa, daha önce Nazi propagandasının yasaklanmasını öngörüyordu ancak yasada yapılan revizyonla birlikte komünizmin yayılması amacıyla yapılan propaganda, Nazi propagandasıyla denk görülüyor.