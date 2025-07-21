ABD’nin ‘valisi’ tekrar devrede

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Suriye’nin güneyinde Dürziler ile HTŞ yönetimi arasındaki çatışmaların büyük ölçüde sona ermesinin ardından ABD’nin “Ortadoğu Valisi” Tom Barrack, Şam’daki cihatçı yönetime destek için tekrar devreye girdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüşen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Thomas J. Barrack, Suriye’deki tüm gruplara silah bırakma çağrısı yaptı.

Şam’a bağlı güçlerin ateşkes ilan ettiği Süveyda’ya girmesinin ardından Bedevi aşiretler ile Dürziler arasında yer yer çatışmaların sürdüğü aktarıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda ölü sayısının 1000’i geçtiğini aktardı.

ABD’nin Şam Büyükelçiliği’nin resmi sayfasından yapılan açıklamada “Görüşmede Suriye’deki mevcut durum ve acilen sükûnet ile istikrarın yeniden sağlanması için atılması gereken adımlar ele alındı” denildi.

HTŞ’YE DESTEK ÇAĞRISI

Görüşmede, Suriye için “birlik zamanının geldiği” konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Barrack, sosyal medyada yaptığı açıklamada da Suriye’deki taraflara çağrıda bulunarak, “Tüm taraflar, derhal silahlarını bırakmalı, düşmanlıkları sona erdirmeli ve kabile (arası) intikam döngülerinden vazgeçmeli” ifadesini kullandı. Uluslararası toplumun Şam’daki yönetimin arkasında birleştiğini belirten Barrack, “sahada savaşan taraflar arasındaki acımasız eylemlerin hükümetin otoritesini zayıflattığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da “Şam’daki yetkililer birleşik bir Suriye vizyonunu korumalıdır” dedi.

Barrack, 13 Temmuz’da Şam’da cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetiminin lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ve SDG komutanı Abdi ile üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin ilerleme kaydedilemezken Barrack “Hepimizin şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye” demişti.