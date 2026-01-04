ABD’nin Venezuela saldırısının ardından Karayipler’deki uçuş yasağı kaldırıldı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Venezuela'ya askeri müdahale sonrası Karayipler'deki hava sahasına dün getirilen uçuş yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Duffy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Karayipler çevresindeki hava sahasında dün uygulanmaya başlayan yasağın yerel saatle 00.00'da sona ereceğini ve uçuşların devam edeceğini duyurdu.

Bakan Duffy, hava yolu şirketlerinin bilgilendirildiğini ve durumdan etkilenenlerin uçuşlar konusunda bilgi alması gerektiğini ifade etti.

Duyurunun ardından American Airlines, Delta, United, Frontier Airlines, JetBlue gibi firmalar Karayipler'e uçuşlarını başlatmaya hazırlanıyor.

"DEVAM EDEN ASKERİ FAALİYETLER" GEREKÇESİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün, "devam eden askeri faaliyetleri" gerekçe göstererek Venezuela ve Karayipler hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasaklamıştı.

Ardından, birçok uçuş iptal edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulması üzerine ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediği ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini duyurarak Maduro ile eşinin kaçırıldığını açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, mücadele edeceklerini belirterek ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, birçok ülke ABD saldırganlığı karşısında Venezuela’ya destek olurken çeşitli sağ partiler ABD’nin yanında olduklarını açıklamıştı.