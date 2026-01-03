ABD’nin “yakalandığını” açıkladığı Nicolás Maduro kimdir?

ABD, uzun süredir hedef tahtasına oturttuğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun eşi Cilia Flores ile beraber “yakalandığını” duyurdu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın farklı bölgelerine yerel saat itibari ile 02:00'de (TSİ 10:00) saldıran ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'in esir alındığını ve ülke dışına çıkarıldıklarını açıkladı.

Bu gelişme, 2013’ten bu yana süren Maduro iktidarının fiilen sona erdiği anlamına geliyor.

YÜKSELİŞİ CHAVEZ DÖNEMİNDE BAŞLADI

On yıllardır ABD’nin yaptırımlarına ve ambargolarına maruz kalan Venezuela’da Maduro’nun siyasetteki yükselişi Hugo Chávez döneminde başladı.

Maduro’nun eşi Cilia Flores, 1992 yılındaki başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine konulan Chavez'in savunma ekibinde yer alıyordu. Chávez'in hapisten çıkıp 1998 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini kazanması Maduro ve Flores'in de yükselişini başlattı.

1962’de Caracas’ta doğan Maduro, lise eğitimini yarıda bırakarak bir süre Küba’da yaşadı. Daha sonra Caracas’a dönen Maduro, belediye otobüsünde şoförlük yapmaya başladı. Bu dönemde Venezuela Sosyalist Partisi'ne katılan Maduro, sendika temsilcisi oldu ve 1990'ların başında Chávez'in ordu içinde kurduğu solcu muhalif grubun sivil kanadı olan MBR-200'e girdi.

1998’de devlet başkanı seçilen Hugo Chávez'in en yakınındaki isimlerden olan Maduro, önce Ulusal Meclis’e girdi, ardından Meclis Başkanlığı yaptı. 2006’da Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi ve Chávez’in ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Chávez, Mart 2013’te yaşamını yitirmeden önce Maduro’yu açık biçimde “siyasi halefi” olarak işaret etti. Bu destek, Maduro’nun devlet başkanlığına giden yolun en kritik adımı oldu.

Maduro, Nisan 2013’te “Chávez'in varisi” sıfatıyla girdiği seçimleri çok küçük bir farkla kazanarak devlet başkanı seçildi. Ancak Chávez’in güçlü karizması ve geniş halk desteğiyle kıyaslandığında Maduro daha silik bir lider olarak görüldü.

MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ

2015’te muhalefetin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi Maduro iktidarı için ciddi bir tehdit oluşturdu. Buna karşı 2017’de kurulan Kurucu Meclis, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’i fiilen işlevsizleştirdi.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ VE KİTLESEL GÖÇ

Maduro iktidarının ilk yıllarında ABD’nin ambargolarının ve yaptırımlarının da etkisiyle Venezuela ekonomisi derin bir krize sürüklendi. Gıda ve ilaç ithalatı büyük ölçüde durdu, para basımı hiperenflasyonu tetikledi ve ulusal para değer kaybetti. Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yaklaşık yüzde 82’si yoksulluk sınırının altına geriledi.

Bu süreçte yaklaşık 7,7 ila 8 milyon Venezuelalı ülkeyi terk etti. Bu göç dalgası, Latin Amerika tarihinin en büyük kitlesel nüfus hareketlerinden biri olarak kayda geçti. 2018’de yapılan başkanlık seçimi muhalefetin boykotu altında gerçekleşti ve Maduro tekrar devlet başkanı seçildi.

Seçimlerin ardından başlayan protestoların neticesinde muhalefet lideri Guaido; Ulusal Meclis, ABD ve 50'yi aşkın ülke tarafından "Geçici Devlet Başkanı" ilan edildi.

2020’de ise muhaliflerin kontrolünde bulunan Ulusal Meclis'te 2026'ya kadar görev yapacak milletvekillerini belirleyecek seçimler düzenlendi. Muhalefet partileri bu seçimleri de boykot etti ve katılım yüzde 31’de kaldı. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ile müttefikleri 5.2 milyon oyun yüzde 67.6'sını aldı.

2017’de ülke ekonomisini doğrudan hedef alan yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD, ülke gelirlerinin yüzde 96'sını oluşturan ham petrol ticaretine darbe vurdu. Ticaret yarıdan fazla azalarak yüzde 41 düzeyine geriledi.

Yaptırımlar, ambargolar, ekonomik kriz ve “meşruiyet” tartışmaları altında girilen 2024’teki başkanlık seçimlerini Maduro’nun kazandığı ilan edildi. Muhalefet ise Edmundo González’in seçimi kazandığını öne sürdü. González, ABD ile yakınlığıyla bilinen muhalif lider María Corina Machado’nun adaylıktan men edilmesinin ardından yarışa girmişti.

Seçimden men edilen Machado, geçen ay “diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçiş mücadelesi” gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü ve ödülünü ABD Başkanı Donald Trump’a adadı.

TRUMP YÖNETİMİ VE VENEZUELA HEDEFİ

Donald Trump, ikinci döneminde Venezuela’yı “iç güvenlik sorunu” olarak nitelendirdi ve "uyuşturucu, karteller, göç ve sınır güvenliği" söylemini öne çıkardı. Trump, ABD’ye yönelen yüz binlerce Venezuelalı göçmenin sorumlusu olarak doğrudan Maduro’yu işaret etti.

Maduro’nun, kanıt sunmaksızın “hapishaneleri ve akıl hastanelerini boşaltarak” bu kişileri ABD’ye gönderdiğini öne süren Trump, Cartel de los Soles’in bizzat Maduro tarafından yönetildiğini iddia etmişti.

Son dönemde Karayipler’deki gemileri hedef alan ABD, uzun zamandır sinyalini verdiği saldırıyı bugün gerçekleştirerek Maduro’nun 13 yıllık iktidarını dışarıdan müdahaleyle fiilen sonlandırdı.