Abdukodir Khusanov kimdir? Abdukodir Khusanov hangi takımlarda oynadı? Abdukodir Khusanov'un kariyeri ve piyasa değeri

Fenerbahçe'nin şuanda Fransa'nın Lens kulübünde forma giyen Abdukodir Khusanov için teklif hazırlığı yaptığı iddiası sonrası Abdukodir Khusanov hangi takımlarda oynadı araştırması hız kazandı. Özbekistan doğumlu genç stoper hakkında Fenerbahçe'nin transfer hazırlığında bulunduğu söylentileri sonrası Abdukodir Khusanov kimdir sorusu gündem oldu. Peki, Abdukodir Khusanov kimdir? Abdukodir Khusanov hangi takımlarda oynadı? İşte, Abdukodir Khusanov'un kariyeri ve piyasa değeri!

ABDUKODİR KHUSANOV KİMDİR?

Abdukodir Khusanov, 29 Şubat 2004 tarihinde, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te doğmuştur. Futbola Bunyodkor kulübünde başlayan Khusanov'un yetenekleri genç yaşta dikkat çekmiştir. İlk profesyonel adımını Belarus’un Energetik-BGU Minsk kulübünde atmıştır. Uzun boyu ve savunmadaki etkinliğiyle tanınan sağ ayaklı Khusanov, daha sonra Fransız kulübü Lens’e transfer olmuştur.

ABDUKODİR KHUSANOV'UN KARİYERİ

Abdukodir Khusanov, kariyerine Bunyodkor’un altyapısında başlamış, 2022 yılında Belarus’a transfer olarak Energetik-BGU Minsk’te profesyonel olarak oynamaya başlamıştır. Burada bir sezon geçirdikten sonra, 2023 yılında Fransız kulübü RC Lens’e transfer olmuştur. Lens kulübünde, Ligue 1’deki ilk sezonunu geçiren Khusanov, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası organizasyonlarda da yer alarak önemli tecrübeler kazanmıştır. Özbekistan milli takımında da forma giyen Khusanov, 2023 yılında uluslararası arenada kendini göstermeye başlamıştır. Khusanov U20 Özbekistan Milli takımıyla birlikte 2023 senesinde Asya Kupası almıştır.

ABDUKODİR KHUSANOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Özbek stoper Abdukodir Khusanov'un daha önce forma giydiği takımlar şu şekilde:

Bunyodkor Tashkent U18

Energetik-BGU

Özbekistan Milli Takımı U23

Özbekistan Milli Takımı

RC Lens

ABDUKODİR KHUSANOV'UN PİYASA DEĞERİ

20 yaşındaki Abdukodir Khusanov'un şuan için güncel yaklaşık piyasa değeri 12 milyon euro'dur.