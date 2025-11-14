Abdulkadir Selvi: AK Parti cephesinde bir tereddüt yaşanıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi, Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesine ilişkin tartışmaların AKP içinde sürdüğünü yazdı.

Selvi’nin aktardığına göre; konu son AKP MYK toplantısında gündeme geldi ve parti tabanında bu adımın kabul görmeyeceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Selvi, toplantıda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapılan değerlendirmeleri dinlediği ve “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” dediğini aktardı.

Selvi, Bahçeli ve Erdoğan’ın son görüşmesi hakkında da "Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor" diye yazdı.

Selvi, bugün yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi konusunda AK Parti cephesinde bir tereddüt yaşanıyor. MYK toplantısında “Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor” şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde dinliyor. “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” diye konuşuyor.

Erdoğan’ın bu sözlerinde İmralı’ya gidilmesine karşı olduğu sonucu çıkarılmasın. 30 Ekim’de İmralı Heyeti’yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmede yeşil ışık yakmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek “İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir” demişti. Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor."