Abdülkadir Selvi: Bahçeli olumlu mesajlar verecek

"Cumhur İttifakı’nda çatlak" iddialarının sürdüğü dönemde gözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bugünkü MHP grup toplantısına çevrildi.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, Bahçeli’nin bugün TBMM’de önemli açıklamalar yapacağını duyurdu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise, “Bahçeli’nin olumlu mesajlar vereceğini” yazdı.

“Bugün Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapacak” diyen Abdulkadir Selvi, “Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ilan edecek” kulisini paylaştı.

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin ‘Bahçeli olumlu mesajlar verecek’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi bugün yapılacak olan MHP grup toplantısında Bahçeli’nin önemli mesajlar vereceğini açıklayınca kulislere baktım.

Doğru bugün Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapacak. Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ilan edecek."