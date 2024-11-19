Abdülkadir Selvi'den 'Öcalan' yorumu: "Diri diri İmralı'ya gömdüler"

Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, Hürriyet'te yazdığı yazıda PKK'nin ve DEM Parti'nin, Abdullah Öcalan'ın iradesini yok saydığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırarak örgütünü lağvettiğini açıklaması ve karşılığında umut hakkından yararlanmasına yönelik çağrının örgütü tarafından yok sayıldığını belirten Selvi, "‘Öcalan’ın iradesi irademizdir’ diyenler Öcalan’ı diri diri İmralı’ya gömdüler" diye yazdı.

"ÖCALAN İLE GÖRÜŞME PLANLANMIYOR"

Mevcut durumda Abdullah Öcalan ile bir görüşme planlanmadığını aktaran Selvi, "Çünkü Öcalan’la görüşme yapılmasına izin verildi de ne oldu? Öcalan çağrı yaptı da Kandil onu dikkate aldı mı? Öcalan’ın artık PKK üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Artık Öcalan için PKK’nın eski lideri diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Selvi, Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılmasını sağlayacak güce sahip olduğuna yönelik açıklamasının örgütü tarafından tartışılmadığını yazdı.

"KANDİL'İN VESAYETİ ÖCALAN'IN BAŞINDA"

"Öcalan’ın başında bir vesayet kaldıysa o Kandil’in vesayetidir. Öcalan’ın etrafında bir tecrit devam ediyorsa o PKK’nın tecrididir" diyen Selvi, PKK yöneticisi Mustafa Karasu'nun açıklamaları hakkında ise şunları yazdı:

"Buradan da anlaşılıyor ki PKK’nın silah bırakma diye bir derdi yok. Hatta PKK’nın Öcalan diye bir derdi de yok. Mustafa Karasu bu açıklamasıyla Öcalan’ın etkisini sıfırlamıştır. Sadece kitlelere karşı Öcalan’ı kullandıkları bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Örgüt liderinin en büyük güvencesi, hatta hayat sigortası örgütüdür. Öcalan için görülmüştür ki PKK işine geldiği zaman Öcalan ismini kullanan ama Öcalan inisiyatif almak istediği zaman onu dinlemeyen bir örgüttür."