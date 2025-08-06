Abdülkadir Selvi: Erdoğan bu sürecin mimarıdır

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, geçen Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hamlesiyle başlayan sürecin mimarının AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

“Demirtaş ve Kavala çıkacak mı” başlıklı bugünkü yazısında Selvi, komisyonda yapılacak çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacağını öne sürerek, “Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor” dedi. Selvi, Osman Kavala başta olmak üzere Gezi tutuklularının dosyasının yeniden değerlendirilmesinin “iç cepheyi tahkim etmeye katkısı” olacağını söyledi.

Yazısında MHP’nin sürece yaklaşımına dair, “Bahçeli her aşamasında sürece sahip çıktı. Eğilip, bükülmedi. Çizgisinde en ufak bir kırılma olmadı. Bu yönüyle sürecin sigortası işlevini gördü” diyen Selvi, sürecin mimarının ise Erdoğan olduğunu savundu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de ‘Baldıran zehri içme pahasına’ bu süreçleri başlatmıştı. Erdoğan bu sürecin mimarı ve arkasındaki siyasi iradenin sahibidir.”