Abdülkadir Selvi: Gezi dosyasında yeni bir gelişme söz konusu

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Özel görüşmesinin ana maddesinin Gezi davası tutuklularının olduğunu belirtirken; dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Selvi, Gezi tutuklularının yeniden yargılanacağını kaydetti. Buna göre itirazda, Gezi tutuklularının ortadan kaldırmakla suçlandığı hükümetin zaten yeni sisteme geçişle ortadan kalktığı belirtilecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 16.00’da görüşecek. AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve Erdoğan’ın ‘görevini yapması için’ canlı yayında talimat verdiği Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, görüşmenin gündeme gelmesinden bu yana MHP’lilerin hedef almasına rağmen iktidar kanadından gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor.

Selvi bugünkü yazısında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in tutuklu olduğu Gezi davası dosyasının yeniden görüleceğini kaydetti.

TÜRKİYE-AVRUPA KONSEYİ

Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen halen tutuklu olmasına değinen Slevi, şunları belirtti: “Türkiye ile AİHM’nin ve yine Türkiye ile Avrupa Konseyi’nin karşı karşıya gelmesine yol açacak kadar güçlü bir figür. Türkiye, Kavala dahil AİHM kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Konseyi’ne savunma vermeye hazırlanıyor. Bir mahkûm ama Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerin yumuşamasının da anahtarını elinde tutuyor gibi bir durumu var.”

GEZİ DAVASINI TEMELDEN ETKİLEYECEK Mİ

Osman Kavala’nın siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla yargılamadan beraat ettiğini, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Selvi şöyle devam etti:.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme söz konusu. Bir hukukçu değilim ama hukukçulardan da destek alarak ciddi bir çalışma yapma imkânım oldu. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi davasından dolayı yargılananların durumunu esastan etkileyecek olan hukuki çalışmayı aslına sadık kalarak aktarmaya çalışacağım.”

MAHKEME KARARINI ETKİLEYECEK İPUCU

Yeni bir ipucunun bulunduğunu belirten Selvi, bunun ‘mahkeme safahatını etkileyecek olan yeni bir bakış açısı ya da yeni bir delil olarak değerlendirilebileceğini’ belirtti. “Aktaracaklarıma hukukçuların bir kısmının itiraz edeceğini de biliyorum. Zaten benim görevim de bu. Haber değeri taşıyan ve Erdoğan- Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen bu yeni gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmak. Onun ötesine Türk yargısı karar verecek” diyen Selvi şu “Erdoğan-Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen ve Gezi davasını esastan etkileyecek olan hukuki itirazı ise maddeler halinde aktarmak istiyorum” dedi.

ANAYASA DEĞİŞTİ

Gezi davasında ceza verilmesine esas teşkil eden ve ortadan kaldırılmak istendiği iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden kastedilen ‘Başbakan’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ olduğunu hatırlatan Selvi, 16 Nisan 2017 referandumuyla bu iki makamın ortadan zaten kalktığını belirtti.

BAKANLAR KURULU DEĞİL, KABİNE

İddia edilen suçun mağdurları olarak dosyada şu bakanlar bulunuyordu: Ali Babacan, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Cevdet Yılmaz, Egemen Bağış, Emrullah İşler, Erdoğan Bayraktar, Faruk Çelik, Fatma Şahin, Hayati Yazıcı, İsmet Yılmaz, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Şimşek, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Nabi Avcı, Nihat Ergün, Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan, Sadullah Ergin, Suat Kılıç, Taner Yıldız, Veysel Eroğlu.

Bu isimlerin yönetimindeki ‘Bakanlar Kurulu’ da anayasa değişikliği ile ortadan kalktı. Ancak mahkeme mağduru lağvedilmiş olan hükümeti ortadan kaldırma suçundan dolayı Gezi sanıklarının tutukluluğuna karar vermişti.

Bunlara vurgu yapan Selvi’ye göre, sunulan dosyada hükümet sisteminin değiştiği için yeni yargılama yapılmalı. Dayanak da şöyle: “5 Yeni sistemde yürütme gücü Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. Yeni hükümet sisteminde yürütme gücü Bakanlar Kurulu tarafından değil, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından kullanılmaktadır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde yaşatılmamaktadır.”

Erdoğan’ın da yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak için bundan yararlandığını belirten Selvi, yazısını şu maddelerle sürdürdü:

ERDOĞAN YARARLANDI

"-O sistem kaldırıldığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez değil, ikinci kez cumhurbaşkanı adayı oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazı tam da bu nedenle reddetti.

MAĞDURU OLMAYAN SUÇ OLMAZ

-Suçun mağduru olan hükümet, yasa ve Anayasa’dan çıkarılmıştır. Ortada mağduru olmayan bir suç kalmıştır. Mağduru olmayan suç olmaz.

-Bunlar sanık-hükümlü lehine gelişmelerdir. Daha önceki yargılamalarda ele alınmayan yeni delil mahiyetindedir.

FETÖ RAPORU

-Osman Kavala, FETÖ’cüler tarafından hazırlanan 15.6.2013 tarihli ”Analiz” isimli rapordaki iddialar nedeniyle suçlanmıştır. Oysa asıl darbe girişimini 15 Temmuz 2016 tarihinde bu suçlamayı yönelten FETÖ’cüler yapmıştır.

ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR

-Suçsuzluk ve masumiyet karinesi gereğince ceza davasında sanığın cezalandırılması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphe oluştuysa mutlaka sanık lehine değerlendirilmelidir.

-Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olan iddialar sanık lehine yorumlanarak mahkûmiyet kararı yeniden değerlendirilmelidir.

CMK 311. MADDE

-Başta Osman Kavala olmak üzere Gezi davasında hapis cezasına çarptırılanların yeniden yargılanmaları konusundaki başvurunun pozitif dayanağını CMK’nın 311. Maddesi oluşturuyor. 311. Madde’de düzenlenen yeni delil ve yeni olay mevcut olduğu anlaşılması halinde başvurulan bir kanun yolu.

TAHLİYE TALEBİ

-CMK 311. Maddesi uyarınca yargılanmanın yenilenmesi, mahkûmiyet kararlarının yine yargılanmanın yenilenmesi yoluyla iptali ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için inceleme sonuna kadar infazların geri bırakılması ve hükümlülerin tahliyesi talep ediliyor.”