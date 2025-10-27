Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun casusluk faaliyeti içinde olduğuna dair kanıt yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk suçlamasına dair yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Selvi, CNN Türk’te katıldığı yayında İmamoğlu’na yönelik suçlamalar hakkında konuştu.

İmamoğlu ve “casusluk” iddiasını ortaya atan Hüseyin Gün arasında herhangi bir yazışmanın olmadığını kaydeden Selvi, “Benim ayrıştığım nokta; Ekrem İmamoğlu’nun bununla (Hüseyin Gün ile) bir yazışması yok, bir şeyi yok. Sadece makamına gelip seçim kazandıktan sonra ziyaret edip bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez. Onun ayrıştırılması lazım. İmamoğlu'nun 'ekosistem kurdu, yolsuzlukları CHP'ye bulaştırdı' diye en çok eleştiren gazetecilerden biriyim ama bu dosyanın içinde onun yeterince casusluk faaliyeti içinde olduğuna dair kanıt yok” diye konuştu.

DÜN TUTUKLANMIŞTI

Dün (26 Ekim Pazar) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmada adı geçen Hüseyin Gün'ün de etkin pişmanlıktan yararlandığı ortaya çıkmıştı.