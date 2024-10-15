Abdulkadir Selvi, Kabine'deki 4 'banko' ismi duyurdu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, Kabine değişikliği iddialarını köşesine taşıdı.

Hürriyet'teki yazısında Kabine değişikliği için 3 ayrı liste dolaştığını belirten Selvi, "Tüm listelerin ortak 4 ismi var. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum banko isimler" dedi.

Selvi, şöyle devam etti: "Onların dışında bir listede Sağlık Bakanı var, diğer listede İçişleri Bakanı yer alıyor. Bazı listelerde genel merkezden kimse girmezken, bazı listelerde genel merkezden bir iki isim yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin durumu da aynı. Listeye göre Külliye’den giren sayısı değişiyor. Harcamak istedikleri bürokratların adlarını da listeye yazanlar yok değil. Bazı isimler ise her Kabine listesinin demirbaşı ama şimdiye kadar bir türlü gerçek Kabine’ye giremediler."

"Kabine değişecekse Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimse bilmiyor" diyen Selvi, "Erdoğan bir süredir çok köklü değişikliklere gitmiyor. Aksayan isimler varsa onları değiştiriyor. İş olsun diye değişiklik yapmıyor. Son söz; kulislerde dolaşan listeler doğru değil. Bu iş bakan toto ile değil Erdoğan’ın tercihi ile oluyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İŞARET VERMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'de değişiklik olabileceğinin mesajını vermişti.

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, “Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" demişti.