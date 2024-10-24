Abdulkadir Selvi: Ömer Öcalan, İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li vekiller ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni 'çözüm süreci' ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüşme" başlıklı yazısında Ömer Öcalan ve Abdullah Öcalan'ın İmralı'da görüştüğünü ifade etti.

Selvi, görüşmenin dün saat 11.00'de başladığını, öğleden sonra devam ederek toplamda 2 saat sürdüğünü belirtti.

Selvi'nin yazısında ilgili kısım şöyle:

"22 Ekim tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Ömer Öcalan’a, İmralı’ya gitme başvurusunun kabul edildiği bilgisi iletildi. Adanın şartları nedeniyle Ömer Öcalan’ın, çarşamba günü Bursa’nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunması istendi. Ömer Öcalan dün sabah saatlerinde Mudanya İskelesi’ne yanaşan bir feribotla alınarak İmralı’ya götürüldü. Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan’ın görüşmesinin saat 11.00’de başladığı ve öğleden sonraya kadar devam ettiği ifade edildi. 43 ay sonra gerçekleşen bu görüşmede Öcalan’ın hangi mesajları verdiği merak konusu oldu.

Öcalan’ın Bahçeli’nin çağrısına karşı takınacağı tavır sürecin ilerlemesi açısından önemli olarak görülüyor.

Abdullah Öcalan’ın, Ömer Öcalan’la yaptığı görüşmede tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor. Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediği ifade ediliyor.

MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “Umut hakkı” düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğu ifade ediliyor. Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği ifade ediliyor."