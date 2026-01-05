Abdulkadir Selvi: Özgür Özel ısrarla Erdoğan ile Trump’ın arasını bozmaya çalışıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın arasını bozmaya çalıştığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından paylaşım yapmış ve Erdoğan'ı "Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun" sözleriyle eleştirmişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Özgür Özel'i hedef aldı.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel aynı anda kardeşlik deyip yine aynı anda düşmanlık yapmayı becerebilen, böylece kendi kendini tekzip eden bir siyasetçi" diyen Selvi, "Oysa kardeşlik ile düşmanlık bir arada bulunmaz. Özel, Venezuela’da darbe yapıp meşru Devlet Başkanı Maduro’yu bir korsan gibi kaçırıp Amerika’ya getiren Trump’ı değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Selvi, şunları söyledi: "Erdoğan ile Trump ilişkisinin iyi olması Türkiye’nin menfaatine. PKK demek, ABD demek. SDG demek, ABD demek. “Terörsüz Türkiye” bizim için beka meselesi. Bu süreci başarıyla yönetmemiz lazım. Özgür Özel ısrarla Erdoğan ile Trump’ın arasını bozmaya çalışıyor. Biz buna “fitne siyaseti” diyoruz. Sanıyorum Özel, Erdoğan’ı kıskanıyor."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı şu sözlerle eleştirmişti:

"Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! “15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu” diyordun. “Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” diye seslenip, destek gönderiyordun. Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında “kardeşim” diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!"