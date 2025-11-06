Abdülkadir Selvi: Selahattin Demirtaş’a tahliye yolu açılıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi bugün “Selahattin Demirtaş’a tahliye yolu açılıyor” başlıklı bir köşe kaleme aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin “Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız" açıklamasını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini hatırlatan Selvi, “Selahattin Demirtaş’a yol gözüktü. Artık tahliye için sayılı günler kaldı” dedi. Selvi “Demirtaş’ın tahliyesi sürece olumlu katkı yapar" yorumunda bulundu.

OSMAN KAVALA VE "ÖZGÜRLÜK PAKETİ"

Selvi'nin yazısında öne çıkan başlıklardan bir diğeri ise iş insanı Osman Kavala’nın tahliyesi ve AKP içinde konuşulduğunu ifade ettiği "özgürlük paketi" oldu.

Selvi, Demirtaş’a ilişkin değerlendirmelerinin ardından AKP içinde “Osman Kavala dahil toplumun beklenti içinde olduğu isimlere de tahliye yolunu” açacak “bir özgürlük paketi” konuşulduğunu söyledi:

“Bu vesile ile AK Parti içindeki bir arayıştan söz etmek isterim. AK Parti’de, ‘Yeni bir sayfa açalım. Sadece Selahattin Demirtaş’la yetinmeyelim. Bir özgürlük paketi gibi Osman Kavala dahil toplumun beklenti içinde olduğu isimlere de tahliye yolunu açalım. Böylece özgürlükçü bir rüzgâr estirelim’ diye düşünenler var.”