Abdulkadir Selvi: YPG silah bırakmazsa askeri harekat yapılacak, planlar hazır

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve PKK'nin ateşkes ilan etmesinin çağrıları sürüyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada, "Adına ister PKK ister PYD ister YPG densin, ister başka bir şemsiye altında SDG densin bütün bu terör yapılarının bölgenin bir istikrarsızlaştırıcı unsuru olmaktan çıkarılması, bizim buradaki temel yaklaşımımızdır" demişti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YPG'nin silah bırakmaması durumunda askeri harekat yapılacağını yazdı.

Selvi, bugünkü köşe yazısında, "Mazlum Abdi’nin liderliğini yaptığı PKK-YPG İsrail planları doğrultusunda hareket ederek silah bırakmamakta direniyor" dedi.

"Türkiye, 8 Aralık’ta Suriye’deki devrimden sonra kan akmadan bu sorunun çözülmesi ve PKK-YPG’nin silah bırakarak Suriye yönetiminin altında yer alması için zaman tanıdı" diyen Selvi, şunları söyledi: "Bu süre sınırsız değil. Silah bırakmamakta ısrar ederlerse bu kez B planı devreye girecek. Suriye ordusu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ortaklaşa büyük askeri harekâta girişecek. Askeri harekât planları hazırlanmış durumda."

MAZLUM ABDİ'NİN AÇIKLAMASI

SDG komutanı Mazlum Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin açıklama yapmıştı.

Rudaw'ın aktardığına göre Abdi, "Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yeydi, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi" demişti.