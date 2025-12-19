Abdülkadir Selvi’den SDG’ye Esad göndermesi: Erdoğan’ı dinlemezseniz…

Suriye’de Kürt güçlerin statüsüne ilişkin belirsizlik ve AKP iktidarının Kürtlerin merkezi yönetime entegre olması yönündeki ısrarı sürüyor.

Hürriyet gazetesinin iktidara yakın kalemlerinden Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

Selvi, SDG’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü dinlemesi gerektiğini savundu. “Kandil’de süreci sabote etmek isteyen terör baronları ile DEM’in içindeki uzantılarının tek hesabı Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmek değil” diyen Selvi, ikinci bir hesabın daha olduğunu ileri sürerek, “O da Suriye’de SDG’nin Suriye ordusuna entegre olma süreci. SDG’nin entegre olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar” yorumunu yaptı.

"BUNUN BİR DE ARKA PLANI VAR"

Ardından Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Selvi, yazısını şöyle noktaladı:

“Ama bir şeyi unutuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez, ‘Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması için de gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Dimyat’taki pirincin peşine düşmenin evdeki bulgurdan edebileceği asla unutulmamalıdır’ diye çıkış yaptı.

Erdoğan söylüyorsa bunun bir de arka planı vardır. Bakın Esed, Erdoğan’ı dinlemedi ne oldu? Ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. SDG, Erdoğan’ı dinlemezse ne olur? Onu da yaşayarak öğreniniz.”