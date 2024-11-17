Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile dün (16 Kasım Cumartesi) oynadığı karşılaşmada cezalı duruma düşen Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Karadağ maçı kadrosuna Cihan Çanak davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacakları son gurup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrıldı. Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak bugün itibariyle A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı" ifadelerine yer verildi.

CİHAN ÇANAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Belçika doğumlu Cihan Çanak, 10 numara ve kanat mevkilerinde forma giyiyor.

Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki Cihan Çanak, bu sezon bordo mavili forma ile 8'i ligde olmak üzere toplam 14 maça çıktı.

Çanak, bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı.