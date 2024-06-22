Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü
Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Çekya karşılaşmasında oynayamayacak.
Kaynak: İHA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu’nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Millilerde, müsabakanın 25. dakikasında sarı kart görev defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.
Abdülkerim, Çekya ile oynanacak grup son mücadelesinde forma giyemeyecek.