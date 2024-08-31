Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kafilesinde yer almadı

Trendyol Süper Ligin 4. haftasında yarın Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a teknik direktör Abdullah Avcı olmadan gitti.

Mısırlı futbolcu Trezeguet de transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını, tamamlayarak İstanbul’a gitti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırması beklenen bordo-mavililerde Eyüpspor maçında yardımcı antrenör İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ve Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e elenmesinin ardından Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

TREZEGUET TAKIMDAN AYRILDI

Trabzonspor’da, Eyüpspor maçının kamp kadrosunda Trezeguet yer almadı. Yıldız oyuncunun transfer görüşmeleri için takımdan ayrılarak ülkesine gittiği belirtildi. Tedavileri süren Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme de kafilede yer almadı. Yeni transfer Muhammed Cham ise takımla birlikte İstanbul’a gitti.



