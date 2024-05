Abdullah Avcı: “Türkiye Kupası’nı 10. kez camiaya hediye etmek istiyoruz”

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na gelmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Avcı, “Alışık olduğum bir yer. Biraz önce Çağdaş hocayla karşılaştık. Hayatımın büyük bölümü burada geçti. Özellikle 11 sene burada çok güzel bir hafıza oluşturuldu. Ekipler geliyor, gidiyor ama bu hafızayı devam ettirmek çok önemlidir. Çağdaş hocaya ve ekibi bu hafızaya, oyun felsefesine sahip çıktığı ve geliştirdiği için teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. İyi bir takıma karşı, özellikle son haftalarda kazanan, üçüncülüğün bu kadar değerli olduğu bu süreçte iki takımda birbirine karşı hamleler yaptığı bir süreci yaşadık. Doğru baskılar yaptık. Zaman zaman bire birde bıraktık, zaman zaman alana doğru koşular ve hamleler yaptık. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol ve ikinci yarıda geçişten, setten yakaladığımız fırsatlarımız vardı. Bunu daha evvel koparabilirdik. Oyuncularım ligin sonu geldiğinde koyduğumuz iki tane hedeften özellikle bugün üçüncülük hedefine ulaşması bizi son derece mutlu etmiştir. Oyuncularımı bugün hem konsantrasyonları, enerjileri ve iyi bir takıma karşı alıkları galibiyet için kutluyorum. Başakşehir 10 senede hem şampiyonluk yaşamış, hem Avrupa kupalarına katılan bir takımdır. Onlar da büyük bir ihtimalle katılacak gibi duruyorlar. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Geldiğimizde 9. haftaydı. Buranın enerjisini, duygusunu, ruhunu bilen ve bunu beraber yaşamış bir teknik ekibiz. Geldiğimizde koyduğumuz üçüncülük ve kupa hedefinin bir tanesini bugün gerçekleştirdik. Ama buraya gelirken zor ve meşakkatli yollardan geçtik. Bu yanlış bir planlamanın karşılığında bütün takımların yaşadığı sıkıntıları bizde yaşadık. Ocak ayında 9 maç, Afrika Kupası, Türkiye Kupası ve tehir maçı sonrasında bir bakıyorsun 3 hafta maç yok. Sonra bir bakıyorsun 2 hafta maç yok. Oyun organizasyonuna sahip çıktığımızda doğru oyun oynayan bir takım olduk. Önümüzdeki sene itibariyle daha hızlı, daha agresif, alternatifi olan bir Trabzonspor olacaktır. 9 kez bu kupayı kazandık ve 10. Türkiye Kupası’nı camiaya hediye etmek istiyoruz. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Trabzonspor önemli camiadır” ifadelerini kullandı.



“Finalde futbol şöleni izleyeceğiz”

Perşembe günü Beşiktaş ile oynayacaklarını Türkiye Kupası finaline de değinen Abdullah Avcı, “Her zaman her yerde olduklarını gibi finalde bizimle olacaklar. Beşiktaş büyük bir kulüp ve büyük bir camiadır. Bu finaller her zaman keyifli ve zordur. Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un da taraftarını biliyoruz. Finalde futbol şöleni izleyeceğiz. Türkiye Kupası finallerde kaybettiğim ve çok kazanmak istediğim bir kupadır” diye konuştu.