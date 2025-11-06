Abdullah Çatlı filmi için Ermeni oyunculara "Asala militanı olur musunuz?" teklifi!

Türkiye'nin yakın tarihinin karanlık figürlerinden biri olarak bilinen ve Susurluk Skandalı'nın merkezindeki isimlerden biri olan Abdullah Çatlı'nın hayatının anlatılacağı film için Türkiye'de yaşayan Ermeni oyunculara teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

AGOS Gazetesi'nde yer alan habere göre 2026 yılında vizyona girmesi planlanan ve yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği projede cast ajansları tarafından ASALA militanı rolünü canlandırması için Türkiye'de yaşayan Ermeni oyunculara teklif götürüldü.

OYUNCULAR REDDETTİ

Ermeni oyuncularla iletişime geçen cast ajansları, bazı oyunculara “Ermeni bir karaktere ihtiyaç var”, bazılarına ise “örgüt üyesi bir karaktere ihtiyaç var” diyerek filmde rol teklifinde bulundu.

Ancak projeyle ilgili araştırma yapan oyuncular, kendilerine teklif edilen rolün aslında bir "ASALA militanını canlandırmak" ile ilgili olduğunu öğrenince teklifi reddetti.

Bunun üzerine, ajans aynı kişilere bir süre sonra yeniden ulaştı ve filmde rol alacak kişiyi bulduklarını belirterek ikinci bir teklif sundu. Bu kez, “bu rolü canlandıracak kişiye danışmanlık yapmaları” istendi. Oyuncuların ise bu teklifi de reddettikleri ifade edildi.