Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever, 'Ak trol' davasından beraat etti

Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever, 2016’da verdiği bir röportajda eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 'Ak trolleri yönettiğine' yönelik iddiasının ardından kendisine açılan davadan beraat etti.

Varank'ın 'iftira ve hakaret' şikâyetiyle yargılanan Sever hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmiş ancak Sever 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırılırken hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

SEVER KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Kısa Dalga’nın haberine göre Sever, karara itiraz edemediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, 2023’te Sever’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün (22 Kasım) yapılan duruşmada Varank’ın avukatı Melih Çelenk, savcının mütalaası doğrultusunda Sever’e ceza verilmesini istedi. AYM'nin kararına uyan Mahkeme, Sever'in beraatına karar verdi.

SEVER NE DEMİŞTİ?

2016 yılında Cumhuriyet'e konuşan Sever, "Saray'dan yönlendiriliyor bu Ak troller. Bütün bu operasyonu yürüten Varank” demişti.