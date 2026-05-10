Abdullah Kavukcu: “Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Antalyaspor galibiyetiyle gelen şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın üst üste dördüncü kez şampiyon olmasının önemli bir başarı olduğunu belirten Kavukcu, yeni sezon hedefinin şimdiden belli olduğunu ifade etti.

"5'TE 5 YAPMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte yeni hedeflerinin üst üste beşinci şampiyonluk olduğunu söyleyen Kavukcu, “Başkanımızla konuştuğumuzda hedefimizin 5’te 5 yapmak olduğunu söyledik. Bunun için çalışmalara hemen başlıyoruz.” dedi.

Galatasaray’ın her geçen yıl marka değerini artırdığını savunan Kavukcu, kulübün dünya futbolunda daha güçlü bir konuma geleceğini dile getirdi.

“Dünyada şu an önemli bir marka değeri oluşan bir Galatasaray var.” diyen Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük 10 kulübü arasına gireceğine inandığını ifade etti.

"DURSUN ÖZBEK ÇOK ÖNEMLİ"

Kulüp Başkanı Dursun Özbek’e de övgüde bulunan Kavukcu, Özbek’in camia için önemli bir figür olduğunu söyledi.

Taraftar desteğinin başarıda büyük rol oynadığını belirten Galatasaray yöneticisi, Avrupa’da Liverpool ve Juventus gibi önemli takımlara karşı alınan galibiyetleri hatırlatarak takım içindeki aile ortamının başarıyı getirdiğini savundu.

Rakip kulüplerin daha yüksek bütçeler harcamasına rağmen hedeflerine ulaşamadığını dile getiren Kavukcu, Galatasaray’ın istikrarlı yapısıyla öne çıktığını söyledi.

Açıklamalarının sonunda Avrupa hedeflerine de değinen Kavukcu, “Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını da getirecek.” ifadelerini kullandı.