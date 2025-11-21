Abdullah Kavukcu: İlklerin takımı olduğumuz için bu kupayı kazanmak istiyoruz

Olgucan KALKAN – Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- GALATASARAY Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, “İlk defa düzenlenen bir format. Biz de ilklerin takımı olduğumuz için bu kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi olan kazansın ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kura çekiminin ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de bütün kupaları alma hayalleri olduğunu dile getiren Kavukcu, “İlk defa düzenlenen bir format. Biz de ilklerin takımı olduğumuz için bu kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi olan kazansın ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor ile geçen sene çok güzel maç oynadık. Öncesinde yemeğimiz oldu. Çok dostluk çerçevesinde bir maç olacağını düşünüyorum. İyi olan kazansın. Finalde de biz olmayı hedefliyoruz. Bizim bu sene bir hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi’nde, Türkiye’de bütün kupaları alma hayalimiz var. Allah inşallah bu duyguları yaşatır. Elimizden geleni yapacağız. 5 kulvarda mücadele ediyoruz. Maç maç bakarak gitmek zorundayız. Bu da bizim için onlarından biri olacak” diye konuştu.