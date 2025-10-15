Abdullah Kiğılı: Bizi büyük bir felaket bekliyor

AKP iktidarının ekonomi politikaları, halkın geniş kesimlerini yoksullaştırırken bugün kâr etseler dahi sermayedarları da geleceğe dair tedirgin ediyor.

Türkiye'deki fabrikalarını tek tek kapatarak Mısır'a taşınan dev firmalara her gün bir yenisi eklenirken, Artaş Holding ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sahipleri mevcut duruma ilişkin dikkat çekici eleştiriler yaptı.

Sözcü’nün aktardığına göre panelde konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” ifadelerini kullandı.

“AVM’LER OLMASA BÜYÜYEMEZDİK”

59 ülkede 1.300'ün üzerinde mağaza ile hizmet veren sektörün en büyük markalarından LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de etkinlikte yaptığı konuşmada dikkat çekici sözler sarf etti.

Küçük, “Bugün 55 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Perakende sektörü AVM’lerle büyüdü. Burada edindiğimiz tecrübelerle yurtdışında büyüdük. AVM’ler olmasaydı bizim caddelerde büyümemiz mümkün değildi. Yurtdışında bu kadar büyüyorsak Türkiye’deki tecrübelerle oldu. AVM’lerle perakende sektörü et ve tırnak gibi” diye konuştu.

Bugün kendi işleri iyi olsa ve büyümeye devam etseler de sektörde işlerin çok iyi olmadığını belirten Vahap Küçük, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak. Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi nasıl daha iyi hale getirebilir, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebilirize odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KİĞILI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Abdullah Kiğılı, 5 yıl önce de eleştirel açıklamalarıyla gündeme gelmiş ancak daha sonra özür dilemişti.

Şubat 2020’de “Bundan büyük kriz görmedik” sözleri medyaya yansıyan Kiğılı, tartışmaların büyümesi üzerine yaptığı açıklamada, “O, 4 ay önceki yorumum. Şimdiki farklı. 100 gün içerisinde sektörde benim de kimsenin de hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşti. Banka faizlerinin ineceği söylenmişti, bu gerçekleşti. 6 ay önce bankalara hangi şirket giderse gitsin yüzde 24-25 yıllık faizle para alabiliyordunuz. Bu oran yüzde 11-12’ye düştü. Enflasyon iniyor. Ayrıca bizim satışlarımızın yüzde 80’ini kredi kartlarıyla yapılıyor” şeklinde konuşmuştu.