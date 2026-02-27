Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni mesaj yayımlayacak

PKK lideri Abdullah Öcalan, bugün PKK'nin silah bırakma ve fesih çağrısının yıldönümü vesilesiyle yeni bir mesaj yayımlayacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından yapılan açıklamada, "Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerimizi, ayrıca Sayın Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını basın ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verilmişti.

İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan'ın yeni mesajı, bugün (27 Şubat) saat 11:00'de Ankara'da düzenlenecek konferansta kamuoyu ile paylaşılacak.

ÖCALAN, 27 ŞUBAT 2025'TE HANGİ MESAJLARI VERMİŞTİ?

İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan, 27 Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı yapmıştı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaparak, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" demişti. PKK'nin ömrünü tamamladığını belirten Öcalan, özetle şunları kaydetmişti:

"1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."