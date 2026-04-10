Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' için Avrupa Konseyi'ne bildirim yapıldı

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkından' faydalanması için Avrupa Konseyi'nde bildirim yaptı.

Rûdaw'ın aktardığına göre Asrın Hukuk Bürosu avukatları, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi’ne Öcalan için “umut hakkı” bildiriminde bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu'nun dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Hükümet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Öcalan davası No. 2’deki (AİHM’nin 3. maddesiyle ilgili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların umut hakkıyla ilgili) kararına uygun olarak bugüne kadar hiçbir adım atmamıştır. Bu nedenle, bu tavsiyenin komitenizin 1537. toplantısında ele alınmasını öneriyoruz. Türkiye için hazırladığınız uyarı işareti yeniden hazırlanmalı ve kamuoyuna duyurulmalıdır.

12 yıldan fazla süre geçmesine rağmen genel tedbirlere ilişkin hiçbir adım atılmamıştır. Bu nedenle, Sözleşmenin 46/4. maddesi (AİHS’ye taraf bir devletin Sözleşmeye uymaması halinde, Avrupa Komitesi Bakanlar Konseyi, bir başvuru üzerine, ihlal olup olmadığını belirlemek için bir soruşturma prosedürü başlatır) uyarınca, ihlal prosedürünün başlatılması gerekmektedir.

Türk hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtilen ilkelere uygun olarak, Türk hukukunda herhangi bir ayrım yapmaksızın, belirtilen suçlara göre serbest bırakma yasalarını uygulamalı ve bunu engelleyen yasaları da değiştirmelidir. Hükümete bu konuda da çağrıda bulunulmalıdır.

Gurban Grubu olarak bilinen Türkiye örneği güçlendirilmeli ve prosedür çerçevesinde kalmalıdır."

HAZİRAN AYINA KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Öcalan’a “umut hakkı” konusunu 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde gündemine alarak Türkiye’ye “umut hakkı” kararını uygulamaya koyması için haziran ayına kadar süre vermişti.