Abdullah Öcalan ailesi ile görüştü

Abdullah Öcalan, aile görüşü kapsamında İmralı Adası'nda yakınlarıyla görüştü.

Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın ailesiyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) bir göerüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Söz konusu görüşmenin "aile görüşü" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle:

"İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir."