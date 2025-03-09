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Abdullah Öcalan ameliyat oldu, bir ameliyat daha yapılacak

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı görüşmeleri sürecinde katarakt ameliyatı olduğu aktarıldı. Öcalan’ın diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı ifade edildi.

Güncel
  • 09.03.2025 10:33
  • Giriş: 09.03.2025 10:33
  • Güncelleme: 09.03.2025 10:36
Abdullah Öcalan ameliyat oldu, bir ameliyat daha yapılacak

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı görüşmeleri sürecinde katarakt ameliyatı olduğu belirtildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre ameliyat, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in 28 Aralık’taki birinci ziyareti ile 22 Ocak’taki ikinci ziyareti arasında gerçekleşti.

Heyete ikinci görüşmede Öcalan’ın bir gözünden katarakt ameliyatı olduğu bilgisi verildi.

Ameliyatın İmralı’da yapıldığı belirtilirken Öcalan’ın diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı aktarıldı.

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