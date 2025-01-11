'Abdullah Öcalan beyefendi' diyen MHP milletvekilinden açıklama: Dilim sürçtü

Sosyal medyaya düşen bir konuşması sırasında PKK lideri Abdullah Öcalan'dan 'Abdullah Öcalan beyefendi' diye bahseden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Afyon Postası'nın haberine göre Taytak, dilinin sürçtüğünü belirterek şöyle dedi:

“Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken beyefendi diye hitap edilir orada dilim sürçtü bizim için Abdullah Öcalan teröristtir.”

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler için düzenlenen kahvaltı programındaki konuşan Taytak'ın bazı sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

"Biz istiyoruz ki bu ülkeye şehit gelmesin bu ülkede kan akmasın, hiçbir ananın gözünden yaş akmasın" diyen Taytak, bu nedenle Devlet Bahçeli'nin sorumluluk aldığını belirterek şunları söylemişti:

"Bundan dolayı oyumuz yükselir mi falan diye düşünmüyoruz biz güçlü bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye olması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bir an önce de bizim kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı onların acılarına ortak olduğumuzu ama teröristlerle PKK ile YPG ile problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak.”