Abdullah Öcalan çağrı yaptı: 1 Ekim'den bu yana neler yaşandı, kim ne söyledi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili Öcalan çağrısını yaptı.

Abdullah Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtti.

Yeni süreçle ilgili 1 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

BAHÇELİ, DEM PARTİ İLE TOKALAŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim tarihinde TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.

Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.

"Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" diyen Bahçeli, "'Gelin Türkiye partisi olun', 'milli birliğimizde kenetlenin' teklifidir. DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN İLK ÇAĞRISI

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" çağrısını yaptı.

DEM PARTİ'NİN YANITI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin yaptığı çağrıya yanıt vererek, "Sayın Öcalan'a, Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini bilmiyor. 43 aydır Öcalan aile ve avukatlarıyla görüşemiyor. Sayın Bahçeli, Öcalan'ın ne söyleyeceğini, nasıl bir çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecriti kaldırın, Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini hep beraber izleyelim, görelim. 43 aydır kuş uçmayan kervan geçmeyen, kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya boşu boşuna bir çağrı yapılır mı? Sizin sormuş olduğunuz soruya Öcalan'ın nasıl cevap verdiğini hep birlikte merak ediyoruz. Kapıları açıp dinleyelim, görelim" yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEMİRTAŞ'A ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyareti öncesi HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Özel, 'çözüm süreci' tartışmaları hakkında, "Mutlaka ve mutlaka samimiyet çağrısı yapıyoruz" dedi.

Demirtaş'ın önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Özel, "CHP bu konuda engelleyici olmayacaktır. Tarih önünde üzüntü duyacağımız bir pozisyonda kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN YENİ ÇAĞRI: MECLİS'TE KONUŞSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı.

Bahçeli, çağrısında şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

ÖZGÜR ÖZEL: TERÖRÜN BİTMESİNE TAM DESTEK VERECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Bahçeli'nin Öcalan için çağrısına, "Türkiye’de bir daha şehit gelmeyecek, kan akmayacaksa, anaların gözyaşları duracaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör önemlidir. Bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" yanıtını verdi.

43 AY SONRA İLK GÖRÜŞME

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu.

Öcalan, 3 Mart 2020 tarihinden bu yana görüşmenin sağlanamadığını ifade ederek "Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Görüşmnin yasal bir hak olduğuna dikkat çeken Öcalan, "Rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."

BAHÇELİ: DERHAL TEMAS SAĞLANMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Kasım tarihinde partisinin grup toplantısında, "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ HEYETİNDEN İMRALI'YA ZİYARET

DEM Parti heyeti İmralı Adası'na ziyaret gerçekleştirerek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

ABDULLAH ÖCALAN: ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verildi.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'na açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan devrimle birlikte örgütün bölgesel hedefleri kursaklarında kaldı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın, artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmiyoruz. Bölgemizde yaşanan kritik bazı değişiklikler sonrasında terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

"Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, ez cümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir."

SİYASİ PARTİLERLE TEMAS

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

DEM PARTİ İLE DEMİRTAŞ ARASINDA GÖRÜŞME

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Edirne Cezaevi'ne saat 13.12'de gelen heyet, Demirtaş ile yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştük. Sağlıklarını ve morallerini çok iyi gördük. Sürece desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler" dedi.

Pervin Buldan ise şunları söyledi: "Bugün sayın Demirtaş'ı ve sayın Mızraklı'yı ziyaret ettik. Bu ziyaretten büyük moralle ayrılıyoruz. Sayın Demirtaş ve Mızraklı'nın bu sürece ilişkin yaptıkları açıklamalar oldukça net. Her koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ilettiler. Bu sürecin bir barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkumuz yok."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN DESTEK

DEM Parti heyetinin ziyaretinin ardından Selahattin Demirtaş, yazılı açıklama yaptı.

Yeni süreci 'Demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci' olarak tanımlayan Demirtaş, "Özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

"Bizler demokratik, barışçıl zeminde siyaset yapan aktörler olarak çatışmaların, şiddetin kalıcı şekilde son bulmasını arzuluyor, istiyor, destekliyoruz" diyen Demirtaş, "Sayın Öcalan, koşulları oluştuğunda bu konuda bir inisiyatif alacaksa yanında olacağımızı belirtiyoruz. Olası bir çağrının tüm inisiyatifi elbette kendisindedir" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şunları kaydetti: "Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine, barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum. Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağıma belirtiyorum."

İMRALI HEYETİ İLE ÖCALAN ARASINDA 3'ÜNCÜ GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için bu kez 7 kişilik bir heyet oluşturuldu. Heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

ABDULLAH ÖCALAN'DAN ÇAĞRI

DEM Parti'nin İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Abdullah Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtti.

İşte Abdullah Öcalan'ın çağrısı:

"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.

Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."