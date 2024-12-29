Abdullah Öcalan 'Çağrıyı yapmaya hazırım' dedi: Yeni süreçte bugüne kadar neler yaşandı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili son gelişme bugün gerçekleşti. DEM Parti heyetinin ziyaret ettiği PKK lideri Abdullah Öcalan "Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaşmasıyla başlayan ve Öcalan'a çağrısıyla devam eden süreçte çok sayıda gelişme yaşandı.

Yapılan açıklamalarla birlikte yeni 'çözüm süreci' tartışması, 1 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar şöyle oldu:

BAHÇELİ, DEM PARTİ İLE TOKALAŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim tarihinde TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.

Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.

"Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" diyen Bahçeli, "'Gelin Türkiye partisi olun', 'milli birliğimizde kenetlenin' teklifidir. DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ ÖVDÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında, "Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz" dedi.

"Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor" diyen Erdoğan, "Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik. Önemli bir adım olarak gördük" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN İLK ÇAĞRISI

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" çağrısını yaptı.

DEM PARTİ'NİN YANITI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin yaptığı çağrıya yanıt vererek, "Sayın Öcalan'a, Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini bilmiyor. 43 aydır Öcalan aile ve avukatlarıyla görüşemiyor. Sayın Bahçeli, Öcalan'ın ne söyleyeceğini, nasıl bir çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecriti kaldırın, Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini hep beraber izleyelim, görelim. 43 aydır kuş uçmayan kervan geçmeyen, kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya boşu boşuna bir çağrı yapılır mı? Sizin sormuş olduğunuz soruya Öcalan'ın nasıl cevap verdiğini hep birlikte merak ediyoruz. Kapıları açıp dinleyelim, görelim" yanıtını verdi.

ÖNDER'DEN BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Önder, "Barışa gönül indiren, konuşmanın bu Meclis'in temel işlevi olduğunu vaaz eden ve bu köklü meselemizi ilk defa bir tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli ve barış meselesinde gönül indiren herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEMİRTAŞ'A ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyareti öncesi HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Özel, 'çözüm süreci' tartışmaları hakkında, "Mutlaka ve mutlaka samimiyet çağrısı yapıyoruz" dedi.

Demirtaş'ın önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Özel, "CHP bu konuda engelleyici olmayacaktır. Tarih önünde üzüntü duyacağımız bir pozisyonda kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN YENİ ÇAĞRI: TECRİT KALDIRILSIN, MECLİS'TE KONUŞSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı.

Bahçeli, çağrısında şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

DEM PARTİ: İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin, "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden direnmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız" dedi.

Hatimoğulları, şunları söyledi: "Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, sayın Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır."

ÖZGÜR ÖZEL: TERÖRÜN BİTMESİNE TAM DESTEK VERECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Bahçeli'nin Öcalan için çağrısına, "Türkiye’de bir daha şehit gelmeyecek, kan akmayacaksa, anaların gözyaşları duracaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör önemlidir. Bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" yanıtını verdi.

"Bu lafı söyleyen Devlet Bey zaten çok sık döner. Devlet Bey’in bugünkü açıklaması geçmişteki bir hatanın tekrarıdır ve Meclis’i dışlamaktadır" diyen Özel, şunları söyledi: " Ne yapılacaksa TBMM’de, şeffaflıkla yapılacak. Tutulamayacak bir söz verilmeyecek. O günlerde bizi reddettiler. Bu işlerde tam bir toplumsal mutabakat olmadan sonuç olmayacak ve daha çok üzüleceğiz. Bizi dinlemediler o zaman süreci tek başına Ak Parti götürdü ve yeniden felaket yaşadık. Dünya kadar askerimiz öldü. Şimdi Devlet Bey, biz ona kürsü verelim Meclis’e hitap etsin bütün meseleler bitsin diyor. Bu iş Meclis’e bir aktör çağırmakla bitmez."

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Bahçeli'nin sözlerine destek verdi.

Erdoğan, açıklamasında, "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYYUM ATAMALARI

Siyasette 'yeni süreç' tartışmaları devam ederken CHP ve DEM Parti belediyelerine kayyum atandı.

İlk olarak CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden alınarak tutuklandı ve yerine kayyum atandı.

Esenyurt'un ardından DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atandı.

43 AY SONRA İLK GÖRÜŞME

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu.

Öcalan, 3 Mart 2020 tarihinden bu yana görüşmenin sağlanamadığını ifade ederek "Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Görüşmnin yasal bir hak olduğuna dikkat çeken Öcalan, "Rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."

BAHÇELİ: DERHAL TEMAS SAĞLANMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Kasım tarihinde partisinin grup toplantısında, "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ BAŞVURDU

DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

DEM PARTİ HEYETİNDEN İMRALI'YA ZİYARET

DEM Parti heyeti İmralı Adası'na ziyaret gerçekleştirerek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

ABDULLAH ÖCALAN: ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verildi.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'ın açıklamaları şöyle:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

-Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

-Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

-Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

-Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

-Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."