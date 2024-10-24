Abdullah Öcalan'dan ilk mesaj: Teorik ve pratik güce sahibim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Tartışmalar devam ederken dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu.

Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti" dedi.

Ömer Öcalan ayrıca, "Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi" ifadelerini kullandı.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Herkese çok selamı vardı" dedi.

Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."

23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim.



Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: “Tecrit devam… — Ömer ÖCALAN (@omerrocalan) October 24, 2024

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaşması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır" diyerek destek vermesi siyasette yeni 'çözüm süreci' tartışması başlatmıştı.

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" çağrısını yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim tarihindeki partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için yeni bir çağrıda bulunarak, şunları söylemişti:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."