Abdullah Öcalan'dan İmralı heyetine 'Selahattin Demirtaş' vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.

Halk TV'de katıldığı yayında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, İmralı'da heyet ile Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşmeye ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Temel, İmralı'daki görüşmede Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a vurgu yapıldığı belirtti.

"İmralı'daki heyet tartışmasında Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş'a önemle vurgu yaptı" diyen Temel, şöyle devam etti:

"Bu vurgu şudur: Kendisi bu sürecin şüphesiz destekleyicisi ve dahil olma konusunda irade beyan etmişti. Hem Demirtaş, hem Leyla Güven, hem Figen Yüksekdağ, bu isimler sürecin merkezindedir. Bu sürecin gelişmesi durumunda kazananı, gelişmemesi durumunda mağduru olmaya devam edeceklerdir."

BAHÇELİ İDDİASINA YALANLAMA

DEM Parti heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde Selahattin Demirtaş'ın isminin geçtiği sırada Bahçeli'nin müdahalede bulunduğu iddiasına Temel'den yalanlama geldi.

Temel, "Bahçeli ile görüşmede Demirtaş'a dair bir şerh asla geçmemiştir. Bu kesinlikle bir spekülasyon. Biz uzun bir süredir sorunun çözümü neye yol açar diye tartışma yürütürken Selahattin Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın oynayacağı önemli roller var. Demirtaş, bu tartışmanın tam ortasında önemli bir aktördür. Kimsenin asla şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.