Abdullah Öcalan: Halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya çağırıyorum

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Kadıköy İskele'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenledi.

Mitingde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu.

Öcalan, mesajında, "Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkân ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir" diyen Öcalan, şöyle devam etti: "Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür."

"YENİ DÖNEMİN TEMEL GÖREVİ"

"Bu toplumsal dönüşüm, halklarımız için sadece bir hak değil; aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir" ifadesini kullanan Öcalan, şunları söyledi: