Abdullah Öcalan ile görüşme için yeni başvuru

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni 'çözüm süreci' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

MA'da yer alan habere göre, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ve diğer tutuklularla görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile vasisi Mazlum Dinç; Ömer Hayri Konar'ın kardeşi Emine Konar, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım ile Veysi Aktaş’ın kardeşi Melihe Çetin görüşme talebiyle savcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuru yaptı.

Abdullah Öcalan ve İmralı'da tutulan diğer 3 tutuklunun aileleriyle görüşme hakları, "disiplin cezaları" öne sürülerek engelleniyor.

2021-2024 tarihileri arasında Abdullah Öcalan ve diğer tutuklulara 3'er aylık olmak üzere en az 7 kez disiplin cezaları verilerek, aileleriyle görüşmeleri engellendi. Disiplin cezalarının gerekçeleri ve dosya numaraları, yapılan tüm başvurulara rağmen avukatlarıyla paylaşılmaması ise dikkat çekiyor.

4 YIL ARADAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Öte yandan Abdullah Öcalan’ın ailesi ile yüz yüze son görüşme 3 Mart 2020, telefonla son görüşme ise 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmişti.

Türkiye siyasetinde son zamanlarda yaşanan yeni 'çözüm süreci' tartışmalarnın ardından, 4 yıl sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan 23 Ekim 2024 tarihinde yüz yüze görüştü. Görüşmede Abdullah Öcalan, "tecridin hala devam ettiğini" söyledi.