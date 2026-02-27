Abdullah Öcalan'ın '27 Şubat' mesajı okunacak

PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'nin silah bırakma ve fesih çağrısının yıldönümü vesilesiyle yeni bir mesaj yayımlayacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) mesaja ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. 150 yerli ve yabancı gazetecinin akreditasyon yaptırdığı etkinlik, saat 11.15'te başladı.

Etkinlik sinevizyon gösterimiyile başladı. Etkinlik, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Mesajın Türkçesini İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Kürtçesini ise Veysi Aktaş'ın okuyacak. Mesaj İngilize ve Arapça olarak da basına servis edilecek.

ÖCALAN, 27 ŞUBAT 2025'TE HANGİ MESAJLARI VERMİŞTİ?

İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan, 27 Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı yapmıştı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaparak, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" demişti. PKK'nin ömrünü tamamladığını belirten Öcalan, özetle şunları kaydetmişti:

"1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."