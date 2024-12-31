Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası Erdoğan'dan 'yeni süreç' mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla devam eden yeni süreç hakkında, "Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi. Erdoğan, "Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz" mesajını verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınlanan video mesajında yeni yıl dolayısıyla mesaj verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla devam eden yeni sürece değinen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız" dedi.
"Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz" diyen Erdoğan, "Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
EKONOMİ MESAJI: YİNE SABIR İSTEDİ
Erdoğan, açıklamasında ekonomiye dair de mesajlar verdi.
"Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz" diyen Erdoğan, "Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
Yurttaşlardan sabır isteyen Erdoğan, şunları ifade etti:
"Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye'ye çok ağır faturalar ödetmiş, popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda, bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek ekonomideki konjonktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız, Allah'ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz."
ABDULLAH ÖCALAN'IN MESAJI
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.
Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.