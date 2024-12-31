Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası Erdoğan'dan 'yeni süreç' mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınlanan video mesajında yeni yıl dolayısıyla mesaj verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla devam eden yeni sürece değinen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız" dedi.

"Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz" diyen Erdoğan, "Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ MESAJI: YİNE SABIR İSTEDİ

Erdoğan, açıklamasında ekonomiye dair de mesajlar verdi.

"Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz" diyen Erdoğan, "Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlardan sabır isteyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye'ye çok ağır faturalar ödetmiş, popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda, bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek ekonomideki konjonktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız, Allah'ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz."