Abdullah Öcalan'ın avukatından 'Kandil ile görüşme' iddiası hakkında açıklama

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Kandil'deki örgüt yöneticileriyle görüştüğüne ve "Silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediğine yönelik iddialar hakkında konuşan Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi.

Karar'dan Sema Kızılarslan'a konuşan Bilmez, “Eğer böyle bir görüşme ya da haberleşme olsaydı avukatlar mutlaka bilgilendirilirdi. 2021’den beri hiçbir şekilde İmralı’dan haber alamıyoruz" dedi.

"ELİMİZDE SOMUT BİR BİLGİ YOK"

25 Mart 2021'den beri Öcalan'dan haberi alamadıklarını belirten avukat Bilmez, söz konusu iddiayı gündeme getiren gazeteci Amberin Zaman'ın haberine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Amberin Hanım neden böyle bir yazı yazdı, bilmiyorum. Kaynak gösterilmeden bazı yorumcuların görüşlerine dayandırılmış gibi duruyor. Bildiğiniz gibi Bahçeli’nin bir açıklaması oldu, ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları geldi. Bu açıklamalar üzerine bazı spekülasyonlar yapılmış olabilir. Ancak dediğim gibi, bizim elimizde somut bir bilgi yok.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin (TBMM) yeni yasamı yılının ilk oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti grubuyla el sıkışması ve ardından "yeni bir dönemin başladığına" işaret etmesi gündeme oturmuştu.

Gazeteci Amberin Zaman, Al-Monitor’de yayımlanan haberinde Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki PKK yöneticileriyle görüşmesine izin verildiği iddia edilmişti. Haberde bilgilerine başvurulan kaynaklar, Öcalan’ın PKK yöneticilerine “silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediğini aktarmışlardı.