Abdullah Öcalan'ın avukatlarından 'evlilik' iddialarına yanıt

İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu, son günlerde gündeme sokulan 'Öcalan'ın evlenmek istediğine dair' iddialara yanıt verdi.

Büronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu söylemlerin ahlâk ve zihniyet problemi taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle ilerleyen sürecin de bu söylemlerle baltalanmaya çalışıldığı savunuldu.

Açıklamanın sonunda ise "Bizler bu nedenlerle herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya, pozitif tutum ile demokratik bir zemine ulaşmak için emek ve düşünce ortaya koymaya davet ediyoruz" denildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şu şekilde:

"İçinden geçtiğimiz bugünlerde Müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan’ın eşit, özgür ve demokratik ortak bir yaşamın inşasına dair tarihi rolünü yerini getirmeye çalıştığına hep birlikte şahit olmaktayız. Kendisi, kutuplaşmadan ve Kürt sorununun çözümsüzlüğünden beslenenlere karşı onurlu bir barışın sağlanması adına tecrit koşullarına rağmen amansız bir mücadele yürütmektedir.

Böylesine tarihi ve hassas bir dönemde demokratik bir çözüme nasıl katkı sunabilirim diye düşünme ahlaklığını göstermek yerine Sn. Öcalan’a yönelik yalana dayalı, manipülatif, seviye ve saygı sınırlarını tanımayan yaklaşımlar sergilendiğini görmek üzüyor. Süreci anlamlı kılma adına TV ya da sanal medya mecralarında yürütülen bu düzeysiz tartışma ve söylemlerin bir ahlak ve zihniyet problemi taşıdığını, barış ve çözüm çabasının altını oymayı amaçladığını da biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar, Sn. Öcalan’ın şahsına olduğu kadar onun çözüm gücüne, dahası Jin Jiyan Azadî felsefesiyle dünyaya yayılan özgürlükçü fikriyatına yönelik geliştirilmektedir.

Bizler bu nedenlerle herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya, pozitif tutum ile demokratik bir zemine ulaşmak için emek ve düşünce ortaya koymaya davet ediyoruz."