Abdullah Öcalan'ın avukatlarından görüşme için yeni başvuru

Avukatlar, PKK'ye silah bırakma ve fesih çağrısı yapan Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptı.

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Öcalan ile görüşme için avukatların yaptığı başvuruya ilişkin resmi internet sitesinde açıklama yayımladı.

Açıklamada, İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Emran Emekçi ve Suzan Akipa'nın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne başvuru yaptığı belirtildi.

Avukatlar, ayrıca İmralı’daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME BAŞVURULARI

2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine kadar sürdürüldü.

Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, 6 aylık sürelerle engellenmeye başlandı. Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutuklulara dönük son 6 aylık avukat görüş yasağı kararı ise, 8 Kasım 2024 tarihinde Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verildi. Yasağın gerekçesi hakkında avukatlara herhangi bir bilgi verilmedi.

Son enggeleme kararı ile birlikte Abdullah Öcalan’a son 8 yılda en az 15 kez avukat görüş yasağı kararı verilmiş oldu.