Abdullah Öcalan'ın çağrısı için öne çıkan tarih ne, 'silah bırakma' mesajı yer alacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti Grubu ile tokalaşmasıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarıyla devam eden 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, son olarak partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kısa bir sürede 'tarihi çağrıyı' yapacağını açıkladı. Bakırhan, Öcalan'ın 'tarihi çağrı' için hazırlık yaptığını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, son olarak partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kısa bir sürede 'tarihi bir çağrı yapacağını' duyurdu.

Abdullah Öcalan'in yapacağı çağrı için kulislerde öne çıkan tarih 15 Şubat. Bu tarihin sembolik bir önemi bulunuyor. 15 Şubat, Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü... Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilmişti.

15 Şubat tarihinin sembolik bir önemi bulunuyor. Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilmişti.

Öcalan'ın 15 Şubat'ta çağrı yapacağı iddiasını güçlendiren açıklamalardan biri SDG Komutanı Mazlum Abdi'den geldi. Rudaw'ın İtalyan basınının aktardığına göre Abdi, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta bir mesaj yayımlayabileceğini" söyledi.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan 15 Şubat mı olur, biraz sonrası mı olur bilmiyorum ama evet, tarihi bir çağrı yapılacak" dedi.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAK MI?

Abdullah Öcalan'ın çağrısında PKK'ye silah bırakma mesajı verip vermeyeceği de merak konusu.

Tuncer Bakırhan, bugün gazetecilerin "Silah bırakma çağrısı mı bekleyelim?" sorusuna, "Tarihi çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyordur kesin. İçeriği bilmiyorum. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz. Muhtemelen benzer şeylerin olma ihtimali yüksek" cevabını verdi.

YENİ SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Siyasetteki 'yeni süreç' ile ilgili çok sayıda gelişme yaşandı. Yapılan açıklamalarla birlikte yeni 'çözüm süreci' tartışması yaşanırken, yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar şöyle oldu:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" çağrısını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bir başka TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için yeni çağrı yaptı ve şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

DEM Parti heyeti, birinci İmralı görüşmesi sonrası siyasi partileri ziyaret etmişti. Heyet ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı. 2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni süreci 'Demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci' olarak tanımladı ve desteğini açıklamıştı.

11 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada Demirtaş, "Özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum" demişti.

"Bizler demokratik, barışçıl zeminde siyaset yapan aktörler olarak çatışmaların, şiddetin kalıcı şekilde son bulmasını arzuluyor, istiyor, destekliyoruz" diyen Demirtaş, "Sayın Öcalan, koşulları oluştuğunda bu konuda bir inisiyatif alacaksa yanında olacağımızı belirtiyoruz. Olası bir çağrının tüm inisiyatifi elbette kendisindedir" ifadelerini kullanmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

DEM Parti Heyeti, 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı'da ikinci kez Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz" demişti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 28 Ocak'ta, Abdullah Öcalan'ın ikinci İmralı görüşmesindeki mesajlarını okumuştu.

Hatimoğulları'nın aktardığına göre Öcalan, "Bahçeli'nin yaklaşımı devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacak" ifadelerini kullandı.