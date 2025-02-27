Abdullah Öcalan'ın çağrısının paylaşılacağı yer belli oldu

Haber Merkezi

DEM Parti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı 3. görüşmenin ardından İstanbul'da açıklama yapacağı yer belli oldu.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı İmralı Heyeti, saat 17.00’de İstanbul'da bulunan Elit World Otel’de açıklama yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrı yapmasıyla ilgili açıklamaları sonrası İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeler başladı.

IKBY'DE TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öcalan ile ilk görüşme 28 Aralık Cumartesi günü, ikinci görüşme ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

Öcalan ile yapılan ikinci görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye'de başta muhalefet olmak üzere bir çok siyasi parti lideri ile görüştü.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda IKBY'de temaslarda bulunuldu. İmralı Heyeti'nin, IKBY'de 3 gün süren temaslarının ardından İmralı Heyeti, 3. kez Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Başvuruda, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'un ismi yer aldı.

Adalet Bakanlığı ise yapılan görüşme başvurusunu dün onayladı. DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.